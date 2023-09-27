Мужчина разбил плафон на станции метро "Охотный Ряд"

Мужчина разбил плафон на эскалаторе станции метро "Охотный Ряд" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, 36-летний мужчина сделал это умышленно, выражая явное неуважение к обществу. Он ударил по плафону правой рукой, разбив не только его, но и две лампы.