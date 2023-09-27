Российскому журналисту подбросили свиную голову

Обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву была подброшена свиная голова под двери его квартиры в Москве. Он также получал угрозы через звонки и почту из-за своих патриотических взглядов.

«Тимофею Сергейцеву подбросили свиную голову», — сообщает telegram-канал Mash.

Там добавили, что ранее обозревателю поступали угрозы из-за его патриотических взглядов при помощи звонков и писем на почту. Публицист обнаружил свиную голову вечером и незамедлительно вызвал полицию. Полицейские изъяли находку и забрали ее в отдел.