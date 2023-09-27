Россиянку сняли с рейса за кражу часов в аэропорту

В московском аэропорту Внуково россиянку сняли с рейса за кражу часов за сотни тысяч рублей в зоне досмотра. Об этом МВД РФ.

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О пропаже часов, стоимость которых — 321 тысяча рублей, сообщила в полицию другая пассажирка. Она призналась, что случайно оставила их в контейнере в зоне досмотра.

По данным источника, транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что аксессуар забрала пассажирка рейса в Екатеринбург.

Уточняется, что стражи правопорядка задержали предполагаемую злоумышленницу, 61-летнюю жительницу Свердловской области, во время посадки в самолет. Женщина созналась в содеянном и вернула часы, возбуждено уголовное дело по статье «кража».