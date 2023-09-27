$96.24+0.09101.99-0.26

Россиянку сняли с рейса за кражу часов за сотни тысяч рублей в аэропорту

В московском аэропорту Внуково россиянку сняли с рейса за кражу часов за сотни тысяч рублей в зоне досмотра. Об этом МВД РФ.

Россиянку сняли с рейса за кражу часов в аэропорту
© Lenta.ru

О пропаже часов, стоимость которых — 321 тысяча рублей, сообщила в полицию другая пассажирка. Она призналась, что случайно оставила их в контейнере в зоне досмотра.

По данным источника, транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что аксессуар забрала пассажирка рейса в Екатеринбург.

Уточняется, что стражи правопорядка задержали предполагаемую злоумышленницу, 61-летнюю жительницу Свердловской области, во время посадки в самолет. Женщина созналась в содеянном и вернула часы, возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее сообщалось, что сотрудница аэропорта на Филиппинах украла у пассажира и проглотила 300 долларов (около 28,8 тысячи рублей). Мужчина из Китая по фамилии Цай прошел предполетный досмотр, после которого заметил, что его кошелек, лежавший в сумке, открыт и в нем не хватает денег.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости