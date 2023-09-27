В Таиланде россиянин погиб в результате наезда катера

Россиянин погиб в Паттайе в результате наезда катера во время купания в море. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, 22-летний гражданин России и его 20-летняя подруга, гражданка Таиланда, погибли в понедельник в результате полученных травм от винта катера. Как отмечается, обе жертвы инцидента находились в разрешенном для купания месте.

Полицейские задержали водителя судна, ему предъявлено обвинение в нарушении правил управления транспортным средством, которое привело к гибели людей.