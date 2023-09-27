У берегов Приморья загорелось стоящее на мели судно

"Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Находки, 26 сентября вечером поступила информация, о том, что на контейнеровозе Rise Shine, севшем на мель около берегов Находки почти два года назад, возник пожар. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, представители администрации Находки и Морспасслужбы", - сообщили в пресс-службе.