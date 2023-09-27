В здание военкомата в Петербурге бросили коктейль Молотова

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который пытался поджечь военкомат в Невском районе Северной столицы. Мужчина попал на видео, на нем была маска.

«Один коктейль Молотова он кинул в здание военкомата. Другую бутылку убрал в пакет и убежал», – пишут СМИ.

При этом он сделал несколько снимков на свой телефон, уточняет издание 78.ru. Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. Напомним, что некоторое время назад безработного заподозрили в поджоге вышки сотовой связи на севере Петербурга.