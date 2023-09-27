Под Москвой мужчина проткнул живот пнем при встрече с зубром

В сафари-парке в Подмосковье мужчина при встрече с зубром проткнул себе пнем живот. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, сотрудник сафари-парка «Изумрудный лес» в поселке Нарынка утром пошел кормить зубра в вольер. Когда он пришел туда, зубр резко повернул голову на гостя и посмотрел в его сторону — мужчина испугался и упал на пень от дерева, у которого были очень острые края.

Россиянин начал звать на помощь других сотрудников, которые вызвали скорую. Медики диагностировали у мужчины проникающее ранение брюшной полости, его прооперировали в больнице. После случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.