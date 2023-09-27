Тела мужчины и женщины обнаружены в автомобиле такси в Москве

«Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле такси на заднем сидении обнаружены тела 26-летнего водителя такси и 23-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти. Тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, который и сообщил в правоохранительные органы. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.