В Брянске сбили дрон со взрывчаткой

В Брянске вечером 26 сентября сбили дрон со взрывчаткой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным информационного канала, обломки БПЛА упали в лесополосе в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице. Сообщается, что на месте падения беспилотника представителями силовых структур был обнаружен кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 грамм, а также взрыватель МД5М.

«Повреждений на земле и пострадавших нет», — подчеркивается в сообщении.

В ночь на 26 сентября дрон ВСУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области. Всего за ночь над территорией Курской области сбили пять БПЛА. Как сообщает российское Минобороны, по два дрона было сбито в 22:30 и 23:00 25 сентября, еще один БПЛА — около 05:30 26 сентября. Также были атакованы Севастополь и Белгородская область.