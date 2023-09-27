Число погибших при взрыве в Нагорном Карабахе уточнили

Заявление министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом бензохранилища недалеко от Степанакерта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

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Как заявили в министерстве, Аванесян озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению.

В свою очередь, омбудсмен Нагорного Карабаха Гагам Степанян уточнил, что число погибших в результате взрыва бензинохранилища составляет 68, личности 21 погибшего установлены, пострадали 290 человек.