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Число погибших при взрыве в Нагорном Карабахе уточнили

Заявление министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом бензохранилища недалеко от Степанакерта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Число погибших при взрыве в Нагорном Карабахе уточнили
© Photolure / Reuters

Как заявили в министерстве, Аванесян озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению.

В свою очередь, омбудсмен Нагорного Карабаха Гагам Степанян уточнил, что число погибших в результате взрыва бензинохранилища составляет 68, личности 21 погибшего установлены, пострадали 290 человек.

25 сентября сообщалось, что в результате взрыва ранения получили свыше 200 человек. Врачи оценивали состояние большинства из них как тяжелое или крайне тяжелое. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призывал задействовать санитарную авиацию.

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