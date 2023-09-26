В Зимбабве от вспышки холеры умерли 12 человек

В Зимбабве зафиксирована новая вспышка холеры, которая унесла жизни 12 человек, передает агентство Xinhua со ссылкой на министра здравоохранения и охраны здоровья детей Дугласа Момбешора. Эпицентром вспышки стала провинция Маникаленд, где в течение последних 30 дней зарегистрировано 152 подтвержденных случая холеры.

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Момбешора подчеркнул, что правительство уже предприняло необходимые меры для остановки распространения инфекции. Вспышка холеры также наблюдалась в Хараре в августе. С начала весны 2022 года в Южной Африке южнее Сахары продолжаются случаи холеры. Самое большое количество зараженных, более 60 000, было зафиксировано в Малави. Вспышки болезни также произошли в 14 африканских странах в 2023 году.

Холера — острая инфекционная болезнь, вызванная микроорганизмом Vibrio cholerae. Она характеризуется сильной диареей, которая может привести к обезвоживанию и серьезным нарушениям водно-электролитного баланса. Заражение чаще всего происходит через употребление загрязненной воды.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске распространения холеры в мире в начале августа. По данным ВОЗ, с начала 2023 года случаи заболевания были выявлены в 25 странах. Наибольшее количество заражений фиксируется в странах Африки. Около 109 тысяч человек заболели в Сирии, еще 74 тысячи — в Афганистане.