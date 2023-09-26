Число отравившихся в вологодской школе увеличилось до 22

"Организатор питания принял новых сотрудников - поваров из резерва кадров, новые сотрудники пищеблока имеют все необходимые документы и допущены к работе. В смывах и в продуктах, хранящихся в пищеблоке школы, возбудителей сальмонеллеза и других инфекций не выявлено. Ситуация в школе находится под особым контролем. Усилен контроль и в других учебных учреждениях округа. По моему распоряжению организатору питания направлено уведомление о расторжении договора", - сообщил Жестянников на своей странице во "ВКонтакте".