В Москве задержали официанта за махинации с чужими картами

В Москве полиция задержала гражданина Турции Янара Рамазана, который, работая официантом, запоминал реквизиты карт гостей ресторана, а потом использовал эту информацию для покупки товаров через интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Задержанный также подделал удостоверение личности, вклеив свою фотографию в документ другого человека.

Волк уточнила, что с декабря 2015 года Рамазан находится в международном розыске по обвинению в подделке официальных документов, а также неправомерном использовании банковских карт. Сейчас решается вопрос о выдаче турка силовикам его родной страны.