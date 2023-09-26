Уголовное дело возбудили после избиения мужчины в ТЦ в Подмосковье
Расследование ведётся по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе областного главка СКР.
По данным ведомства, предположительно, мигранты возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребёнком. За неё вступился супруг, он сделал замечание, в ответ молодые люди его избили.
Ранее в пресс-службе главка МВД по Московской области сообщили ТАСС, что полицейские установили и доставили в отдел полиции одного из участников конфликта. Остальных нарушителей ищут.