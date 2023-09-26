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Уголовное дело возбудили после избиения мужчины в ТЦ в Подмосковье

Расследование ведётся по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе областного главка СКР.

Уголовное дело возбудили после избиения мужчины в ТЦ в Подмосковье
© РИА Новости

По данным ведомства, предположительно, мигранты возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребёнком. За неё вступился супруг, он сделал замечание, в ответ молодые люди его избили.

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Ранее в пресс-службе главка МВД по Московской области сообщили ТАСС, что полицейские установили и доставили в отдел полиции одного из участников конфликта. Остальных нарушителей ищут.

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