Уголовное дело возбудили после избиения мужчины в ТЦ в Подмосковье

Расследование ведётся по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе областного главка СКР.

По данным ведомства, предположительно, мигранты возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребёнком. За неё вступился супруг, он сделал замечание, в ответ молодые люди его избили.