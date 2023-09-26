Полиция задержала всех подозреваемых в избиении мужчины в Щелкове

Сотрудники полиции установили личности всех пятерых человек, которые избили в Щелкове мужчину на глазах у жены. Об этом во вторник, 26 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены и доставлены в территориальный отдел все участники конфликта, произошедшего в городе Щелково, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», задержанными оказались молодые люди от 20 до 25 лет.