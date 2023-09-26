Тысячи жителей Новороссийска остались без воды

Повреждение водопровода произошло в Новороссийске при проведении земляных работ на участке ул. Московской, в связи с чем отключено водоснабжение. В зоне отключения находятся порядка 12 тыс. человек, сообщил муниципальный центр управления Новороссийска.

"При проведении разрытия по адресу: ул. Московская, д. №5 произошло повреждение водопровода на трубе ПНД Ду 150 мм. В связи с этим с 17:00 выполнено технологическое отключение подачи воды в часть зон: № 10, 13, 14", - говорится в сообщении.

Как сообщает муниципальный центр управления Новороссийска, отключение подачи воды произведено на 40 улицах. Работа двух котельных по адресам: ул. Кутузовская, 117 и ул. Видова, 67, временно остановлена.

Уточняется, что подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.