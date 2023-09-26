Во ФСИН раскрыли местонахождение Сафронова

12 сентября сторонники Сафронова сообщили, что публициста перевели из ИК-7 в селе Арейском в туберкулезную больницу № 1, где он ждет распределения в новую колонию. Общественники рассказали, что в этот день Сафронова вывезли в транзитно-пересыльный пункт, а дальше его и остальных заключенных колонии должны были этапировать в ИК-15 в Норильске, но журналиста отправили в больницу. В учреждении у Сафронова взяли кровь, сделали ЭКГ и флюорографию.