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Суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины на детской площадке на западе Москвы

Суд заключил под стражу 19-летнего обвиняемого в избиении мужчины на детской площадке на Мичуринском проспекте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Избившего мужчину на детской площадке в Москве заключили под стражу
© РИА Новости

«С учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 ноября 2023 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Вину он не признал», – рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», вечером 23 сентября обвиняемый вместе с сообщниками нанес множественные удары руками и ногами в область головы и туловища ранее незнакомого мужчины на детской площадке во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте, в результате чего потерпевший получили телесные повреждения в виде перелома носа. В настоящее время следствие устанавливает личности других участников нападения.

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Расследование уголовного дела находится на контроле московской прокуратуры.

По данным СМИ, произошедший на Мичуринском проспекте конфликт начался из-за детей. Дочь потерпевшего пожаловалась своему отцу на мальчика со двора, который избил ее палкой. Мужчина заступился за своего ребенка, однако это спровоцировало агрессию со стороны родителей мальчика и их друзей.

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