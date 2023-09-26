В Химках избрали меру пресечения для поджигателя российского триколора

Поджигателя российского флага в Химках арестовали до 23 октября, сообщает в Telegram прокуратура Московской области. Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и просил поместить его под домашний арест.

В отношении подозреваемого суд, с учётом позиции Химкинской городской прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 октября 2023 года, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина поджег флаг России рядом со входом в спортивный комплекс «Родина» в Химках. Отмечается, что поджигатель раньше привлекался к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. О поджоге российского триколора сообщил очевидец. В момент содеянного 26-летний подозреваемый Михаил И. находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого на Морском кладбище во Владивостоке вандалы срезали флаги России и ЧВК «Вагнер» на могилах участников специальной военной операции. При этом злоумышленники не повредили ни одного флага с родами войск.