Неизвестный открыл стрельбу в Москве и скрылся

В Москве очевидцы сообщили в полицию о том, что на Голубинской улице неизвестный мужчина произвел выстрел, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по Москве.

По данным ведомства, мужчину оперативно задержали. В ходе личного досмотра у него изъяли пистолет. Экспертиза показала что он огнестрельный.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

15 сентября, сотрудники полиции ликвидировали склад оружия в квартире жителя Подмосковья. При обыске в его квартире нашли пистолет Макарова, три ружья, карабин Симонова и более 1500 патронов к ним. По данному факту в отношении подозреваемого было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия».