У пассажира рейса Дубай-Москва украли восемь новых iPhone

У пассажира авиакомпании «Победа» украли восемь новых iPhone при перелете из Дубая в Москву. Об этом сообщает Life со ссылкой на »Shot Проверка».

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Пострадавший пассажир приобрел в Дубае четыре смартфона iPhone 15 pro max 256 gb Natural Titanium и десять iPhone 15 pro 256 gb, предположительно, для перепродажи в России. Перед перелетом в Москву мужчина разложил технику по двум сумкам и сдал все в багаж.

Когда в Москве пассажир забрал багаж, то обнаружил, что одна из сумок вскрыта и восемь новых iPhone оттуда исчезли — он написал заявление в полицию. В правоохранительных органах ему сообщили, что, с высокой вероятностью, кража техники произошла в Дубае, так как в московском аэропорту Внуково везде камеры.