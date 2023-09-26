Озвучен приговор жене за смерть ребенка блогера-сыроеда Лютого

Суд признал виновной супругу блогера-сыроеда Максима Лютого Оксану в гибели их новорожденного сына. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ее приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Напомним, что Оксана родила мальчика 11 февраля 2023 года дома, без медицинской помощи. Лютый запрещал супруге кормить ребенка и обливал его холодной водой, желая вырастить из него «праноеда» — человека, который питается солнечной энергией. Женщина этому не препятствовала. 8 марта мальчик скончался.

В результате суд признал Оксану виновной в оставлении ребенка в опасности и неисполнении обязанностей по уходу за ним. Дело Лютого выделено в отдельное производство — его обвиняют в истязаниях младенца.