В Москве задержали мужчину за хранение арсенала с боеприпасами

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении в гараже крупного арсенала с боеприпасами, в том числе танкового орудия, противотанкового ружья и гранат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В Москве в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, пороха и боеприпасов", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, в гараже мужчины были обнаружены 828 патронов, танковое орудие, противотанковые ружья, снаряды, гранаты, мины, электродетонаторы, электрические капсюли-воспламенители, осколок артиллерийской мины с тротилом, карабины, винтовка, банки с порохом, военные дымы и пиротехника.

"Кроме того, по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ", - добавили в пресс-службе.