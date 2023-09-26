Полиция задержала в Москве ресторанного мошенника из Турции

Сотрудники МВД задержали в Москве гражданина Турции Янара Рамазана, который находился в международном розыске по обвинению в подделке документов и нелегальном использовании банковских карт. Об этом заявил официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает «МВД Медиа».

По информации турецкой полиции, Рамазан работал в ресторане, где запоминал реквизиты банковских карт посетителей, которые после использовал для покупки товаров через интернет. Кроме того, он изготовил фальшивые документы, вклеив свою фотографию в чужой паспорт.

Мужчина находился в международном розыске с декабря 2015 года. Сейчас решается вопрос о передаче задержанного турецким правоохранительным органам.