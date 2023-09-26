В Химках задержан пьяный мужчина за поджог флага России

Пьяный мужчина поджог флаг России в Подмосковье и стал фигурантом уголовного дела. Об этом во вторник, 26 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, задержанным оказался ранее судимый 26-летний житель Калужской области. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег с помощью зажигалки и розжига флаг РФ на здании спортивного комплекса на улице Чкалова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».