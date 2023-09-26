У дома тульских волонтеров взорвалась установленная на растяжку граната

Установленная на растяжку граната Ф-1 взорвалась у дома на Тургеневской улице в Туле, пишет Telegram-канал Mash. Как отмечается, она сдетонировала после того, как мужчина открыл заминированную дверь. По данным канала, жители этого дома часто собирают гуманитарную помощь для российских солдат, участвующих в военной операции на Украине.

Уточняется, что мужчина чудом не пострадал. Но взрывом контузило кошку, ей помогли ветеринары. В причинах случившегося разбираются спецслужбы.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Херсонской области военный во время посиделок с друзьями подорвал гранату. По данным канала, в результате ЧП два человека погибли, а сам рядовой был госпитализирован. Как сообщает канал, во время встречи он решил показать знакомым боевую гранату, но из-за неосторожного обращения выронил ее, после чего раздался взрыв.