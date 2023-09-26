В Севастополе отменили воздушную тревогу спустя 10 минут после объявления

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Она действовала 10 минут, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена воздушная тревога. Соответствующей информацией он поделился в Telegram-канале.

23 сентября Развожаев сообщил, что в парке Учкуевка была обнаружена часть от сбитой ранее ракеты. Тогда же в Севастополе прозвучали сирены воздушной тревоги. Комплексы ПВО сбили запущенный со стороны Украины летательный аппарат близ Сухарной балки.

Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре и военным объектам с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту.