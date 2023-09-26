Молодой человек разбил створку турникета на станции метро «Щукинская»
Полицейские задержали 18-летнего молодого человека, разбившего стеклянную створку турникета на станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.
«Предварительно установлено, что в вестибюле станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии метро разбита створка турникета, работающая на вход для пассажиров. После изучения камер видеонаблюдения и проведенной проверки сотрудники полиции установили гражданина, который умышленно разбил створку ударом ноги. Им оказался 18-летний житель Москвы, который уже спустя несколько часов был задержан на cеверо-западе столицы и доставлен в отдел», – рассказал Васенин.
Он уточнил, что по данному факту отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по столице было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Злоумышленнику была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.