«Предварительно установлено, что в вестибюле станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии метро разбита створка турникета, работающая на вход для пассажиров. После изучения камер видеонаблюдения и проведенной проверки сотрудники полиции установили гражданина, который умышленно разбил створку ударом ноги. Им оказался 18-летний житель Москвы, который уже спустя несколько часов был задержан на cеверо-западе столицы и доставлен в отдел», – рассказал Васенин.