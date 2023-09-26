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Российский контейнеровоз запросил помощь в Турции

Контейнеровоз Ascalon, следовавший из Турции в Россию, запросил помощь у турецкой береговой охраны из-за неполадки в двигателе. Об этом со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции пишет РИА Новости.

Российский контейнеровоз запросил помощь в Турции
© Unsplash

«Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом РФ, запросил помощи в 02.30 по местному времени (совпадает с мск) в 35 милях от берега», - пояснил источник издания.

Он отметил, что отправленный на помощь контейнеровозу буксир смог добраться до него к 08.10 и начал отбуксовку.

Ранее из-за поломки танкера было временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы. Буксиры были направлены к 183-метровому танкеру SAPPHO, у которого во время плавания из Стамбула в Грецию отказал двигатель.

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