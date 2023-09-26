Суд начал рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемеровском областном суде началось рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Апелляционные жалобы поступили от осужденных начальницы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, ее сына — Эдуарда Комкова, главы инспекции Госстройнадзора Кузбасса Светланы Шенгерей и руководителя «ИСК "Ресурс"» Никиты Чередниченко.

В 2021 году Комковой дали 18 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ и получение взятки в размере семи миллионов рублей от застройщика «Зимней вишни» — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». В 2014 году Комкова получила взятку в виде автомобиля стоимостью более 1,5 миллиона рублей за покровительство застройщику при возведении блок-секции многоэтажного дома в Междуреченске. Она легализовала имущество, полученное преступным путем. Суд также оштрафовал экс-чиновницу на 80 миллионов рублей.

Сын женщины осужден на десять лет. Чередниченко, представлявший интересы «Кемеровского кондитерского комбината», осужден на 15 лет заключения и штраф в размере 70,5 миллиона рублей. Бывший заместитель главы Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей получила наказание в виде семи лет лишения свободы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Причиной стало короткое замыкание. Пока огонь распространялся, находившиеся в кинотеатре неподалеку от эпицентра пожара люди ничего не знали о происходящем.