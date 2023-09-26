СМИ: в результате взрыва в Степанакерте в больницах умерли 20 человек

20 человек, пострадавших из-за взрыва в бензохранилище в Степанакерте в Нагорном Карабахе, скончались в больницах.

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Об этом информирует Armenpress со ссылкой на власти региона.

«Жизни семи пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что 13 неопознанных тел было передано в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Десятки людей, получивших ранения из-за взрыва, находятся в критическом состоянии, уточняет агентство.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.