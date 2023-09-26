СМИ: в результате взрыва в Степанакерте в больницах умерли 20 человек

Armenpress: в результате взрыва в Степанакерте в больницах умерли 20 человек
20 человек, пострадавших из-за взрыва в бензохранилище в Степанакерте в Нагорном Карабахе, скончались в больницах.
Об этом информирует Armenpress со ссылкой на власти региона.
«Жизни семи пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице», — сказано в сообщении.
Также уточняется, что 13 неопознанных тел было передано в Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Десятки людей, получивших ранения из-за взрыва, находятся в критическом состоянии, уточняет агентство.
25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.
В 24News сообщали, что при взрыве бензохранилища в Карабахе пострадали более 200 человек.