Объявлено число жертв взрыва в Нагорном Карабахе
В результате взрыва на складе с топливом в Нагорном Карабахе погибли как минимум 20 человек, пострадали 290. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Агентство отмечает, что семеро жертв скончались в больнице, кроме того, в бюро судмедэкспертизы доставили 13 неопознанных тел. Многие люди все еще считаются пропавшими без вести, так как в результате взрыва тела обгорели и для их идентификации потребуются дополнительные данные.
Пострадавших с ожогами различной степени госпитализировали в Республиканский медцентр, медцентр «Аревик» и медпункты российского миротворческого контингента. Десятки пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.
Взрыв на складе с топливом у трассы Степанакерт - Аскеран произошел вечером 25 сентября. СМИ писали, что на складе выдавали бензин уезжающим из Нагорного Карабаха людям, поэтому пострадавших так много. Причина взрыва пока неизвестна.