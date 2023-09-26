В результате взрыва на складе с топливом в Нагорном Карабахе погибли как минимум 20 человек, пострадали 290. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Агентство отмечает, что семеро жертв скончались в больнице, кроме того, в бюро судмедэкспертизы доставили 13 неопознанных тел. Многие люди все еще считаются пропавшими без вести, так как в результате взрыва тела обгорели и для их идентификации потребуются дополнительные данные.

Пострадавших с ожогами различной степени госпитализировали в Республиканский медцентр, медцентр «Аревик» и медпункты российского миротворческого контингента. Десятки пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.