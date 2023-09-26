В Курской области из-за атаки БПЛА обесточено 7 населенных пунктов

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в Курской области, обесточено семь населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
"Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал", - написал он.
По его словам, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения как только позволит обстановка.
Газета.Ru: главные новости