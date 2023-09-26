$96.15+0.10102.250

В Курской области из-за атаки БПЛА обесточено семь населенных пунктов

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в Курской области, обесточено семь населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

В Курской области из-за атаки БПЛА обесточено 7 населенных пунктов
© РИА Новости

"Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал", - написал он.

По его словам, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения как только позволит обстановка.

1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости