На западе Мексики из-за оползня погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще девять пропали без вести в результате оползня в муниципалитете Аутлан-де-Наварро штата Халиско на западе Мексики. Об этом в понедельник сообщает местная газета Heraldo de Mexico.

Отмечается, что причиной оползня стали сильные дожди, прошедшие в регионе утром в понедельник. По данным спасателей, также разрушены некоторые дома в зоне инцидента. Несколько дорог муниципалитета заблокировано, что затрудняет работу специалистов.