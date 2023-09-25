Осужденному за оправдание теракта на Крымском мосту экс-учителю изменили срок

Апелляционный военный суд смягчил приговор бывшему учителю истории из Республики Коми Никите Тушканову, осужденному за оправдание теракта на Крымском мосту и дискредитацию Вооруженных сил России. Наказание уменьшено на полгода, до пяти лет колонии общего режима, а штраф снижен с 200 тыс. до 150 тыс. рублей, озвучила решение судья.

"Тушканову назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационных, телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на срок два года. Размер штрафа снизить с 200 тыс. рублей до 150 тыс. рублей", - сказала она.

Видео дня

В остальном приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвоката и осужденного - без удовлетворения.

В мае 2023 года 2-й Западный окружной военный суд признал Тушканова виновным в совершении преступления по части 5 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), а также в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации). Как сообщал ранее его адвокат Владислав Коснырев, Тушканов обвинялся в том, что "опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" видео взрыва Крымского моста, которое фигурировало в интернете, и свои комментарии, оправдывающие это". Тушканов был задержан 7 декабря 2022 года, уголовное дело возбудили и расследовали сотрудники УФСБ по Республике Коми. Тушканов вину не признал.

В январе 2021 года он был уволен с должности учителя истории из школы города Микунь после проведения одиночного пикета. Позже привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация Вооруженных сил РФ).