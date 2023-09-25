Более 200 человек получили ранения при взрыве в Степанакерте

Свыше 200 человек получили ожоги и другие увечья в результате взрыва цистерны с топливом в Степанакерте. О последствиях трагедии сообщил ТАСС со ссылкой на омбудсмена Армении Гегама Степаняна.

«Число раненых в результате взрыва цистерны превышает 200», - отметил Степанян.

По данным медиков, большинство пострадавших находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, и местные больницы не в состоянии помочь такому количеству раненых.

«Медицинских возможностей Арцаха недостаточно для спасения жизней людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию», - заявил Степанян.

По данным местных СМИ, среди пострадавших немало водителей, которые хотели заправить машину и покинуть Нагорный Карабах.