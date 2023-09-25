В Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям
В подмосковном Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям, одного из участников произошедшего задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
По данным агентства, инцидент произошел у одного из домов в микрорайоне Опалиха на Ново-Никольской улице. Между двумя группами мужчин возник конфликт, в результате которого один из его участников открыл по другим огонь «из предмета, схожего с огнестрельным оружием». Сразу после этого он скрылся с места преступления.
Трое мужчин пострадали. Их госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу.
Полицейские задержали одного из участников инцидента. Им оказался уроженец Ростовской области 1978 года рождения. Других участников устанавливают.
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