В подмосковном Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям, одного из участников произошедшего задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По данным агентства, инцидент произошел у одного из домов в микрорайоне Опалиха на Ново-Никольской улице. Между двумя группами мужчин возник конфликт, в результате которого один из его участников открыл по другим огонь «из предмета, схожего с огнестрельным оружием». Сразу после этого он скрылся с места преступления.