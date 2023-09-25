Россиянин умер в Минводах после драки на борту самолета

В аэропорту Минеральных Вод скончался от травм житель Пятигорска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СКФО.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в понедельник, 25 сентября.

В дежурную часть линейного отдела полиции, уточнили в ведомстве, поступил вызов от командира воздушного судна, прибывшего из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды.

Прибывшие на место инцидента стражи порядка выяснили, что на борту воздушного судна между двумя петербуржцами возник словесный конфликт. Житель Пятигорска сделал им замечание.

После этого перепалка переросла в драку, в которой пассажир из Пятигорска получил сильный удар по голове.

Правоохранители доставили нарушителей в отдел. В аэропорту пострадавшему стало плохо. Врачи попытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось, пояснили в МВД.