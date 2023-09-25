Крокодил растерзал коллегу отца Илона Маска

Отец миллиардера Илона Маска рассказал об опасном изумрудном бизнесе, которым он промышлял в Южной Африке. Одного из его коллег тех лет растерзал крокодил, сообщает Daily Beast.

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Издание побеседовало с Эрролом Маском после выхода книги Уолтера Айзексона «Илон Маск». В ней упоминалось, что в 1980-е годы он импортировал изумруды из Замбии и после огранки в Йоханнесбурге лично возил за границу для продажи. По его собственному признанию, все это было не вполне легально.

Эррол Маск подтвердил Daily Beast, что дело обстояло именно так. По его словам, Африку тех лет нелепо сравнивать с Европой или США. «Вообразите что-то вроде раннего Дикого Запада, только еще плюс джунгли, дикие звери (и дикие люди) и много-много вещей, которые хотят вас прикончить», — пояснил он.

Изумруды в замбийских шахтах добывали кирками и лопатами. Эррол летал за ними по ночам на легком двухмоторном самолете. Садиться приходилось в темноте на расчищенное поле. Начало и конец взлетно-посадочной полосы отмечали горящие автомобильные фары.

Половину моих коллег убили. У всех была малярия, желтая лихорадка, гемоглобинурия и не только… Одного сожрал крокодил на берегу озера Танганьика. Разве нынешние западные слабаки способны это понять? Вряд ли Эррол Маск

В книге Айзексона утверждается, что изумрудный бизнес Эррола Маска разорился после того, как советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов. К тому времени он успел заработать на драгоценных камнях около 210 тысяч долларов.