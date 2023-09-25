В подмосковном Красногорске три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями после ссоры на улице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Красногорске на Волоколамском шоссе, свидетелями конфликта группы мужчин стали многочисленные очевидцы, которые сняли происходящее на видео.

На кадрах ролика возле остановки общественного транспорта группа мужчин выясняет отношения друг с другом, один из участников ссоры производит несколько выстрелов из автомата в оппонентов.