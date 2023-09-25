В Турции раскрыли подробности убийства российской феминистки

Россиянка Анастасия Емельянова, автор канала «Феминистки поясняют», скончалась от кровопотери после ранений, нанесенных сирийцем Низаром А. в ходе ссоры. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Инцидент произошел в уезде Якутие провинции Эрзурум.

По данным газеты, 32-летняя фем-активистка 8 месяцев назад познакомилась с 29-летним Низаром, который работал баристой в местном кафе.

20 сентября между ними вспыхнула словесная перепалка, которая перешла в драку. Через несколько часов после ссоры сириец обратился за помощью к соседям. Он рассказал, что Емельянова случайно поранилась об осколки разбитого журнального столика.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали, что женщина умерла от потери крови.

Полиция задержала Низара. На допросах он первоначально настаивал на своей невиновности. Затем сириец признался, что сам нанес своей подруге несколько ударов осколком стекла.

Низар будет находиться в тюрьме до окончания следственных процедур и суда.