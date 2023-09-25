В 23 года покончил с собой актер Рейки де Валк
25 сентября ушел из жизни нидерландский актер кино и сериалов Рейки де Валк. Причиной смерти артиста стало самоубийство. Об этом его семья сообщила только что в соцсети.
"Он навсегда останется с нами в наших сердцах. Пусть его душа упокоится в свете", - говорится в некрологе.
В национальном сегменте Сети - слова соболезнований от коллег, все в шоке.
Карьера де Валка стартовала в самом конце нулевых с сериала "Стыд. Нидерланды", где актер сыграл Кеса, и насчитывает дюжину пунктов: "Хантер Стрит", "Нейросеть", "Современная амстердамская любовь", "Джерри", другие.
Он также сыграл главную роль в видеоклипе на De Diepte, трек, с которым S10 (певица и автор песен Стин ден Холландер) представляла Нидерланды на "Евровидении" в прошлом году.