Мужчина умер в аэропорту Минвод после драки в самолете

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что к борту самолета, прибывшего из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, требуются полицейские. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что между двумя пассажирами возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому телесные повреждения", - говорится в сообщении.