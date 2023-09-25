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Пассажир рейса Санкт-Петербург — Минводы умер в аэропорту после драки в самолёте

МВД начало проверку всех обстоятельств случившегося.

Пассажир рейса Санкт-Петербург — Минводы умер в аэропорту после драки в самолете
© РИА Новости

«Командир воздушного судна сообщил полицейским, что между двумя пассажирами возник конфликт, в ходе которого один нанёс другому телесные повреждения», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Северному Кавказу.

Правоохранители добавили, что пострадавшим оказался житель Пятигорска. Из самолёта он вышел сам, однако скончался в аэровокзальном комплексе.

Против участника драки возбуждено уголовное дело.