Пассажир рейса Санкт-Петербург — Минводы умер в аэропорту после драки в самолете

Пассажир рейса Санкт-Петербург — Минводы умер в аэропорту после драки в самолёте
МВД начало проверку всех обстоятельств случившегося.
«Командир воздушного судна сообщил полицейским, что между двумя пассажирами возник конфликт, в ходе которого один нанёс другому телесные повреждения», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД на транспорте по Северному Кавказу.
Правоохранители добавили, что пострадавшим оказался житель Пятигорска. Из самолёта он вышел сам, однако скончался в аэровокзальном комплексе.
Против участника драки возбуждено уголовное дело.