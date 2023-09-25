Появились подробности жизни убитой в Турции российской феминистки

Убитая в турецком Эрзруме российская феминистка Анастасия Емельянова жила в подвале со своим возлюбленным-сирийцем и предполагаемым убийцей Низаром, планировала получить ВНЖ и снять квартиру. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали знакомые погибшей.

По данным издания, в Турцию Емельянова переехала вместе с подругой зимой 2023 года, где они снимали комнату на двоих. Обе очень нуждались в деньгах, убитая пробовала себя во фрилансе, в том числе в качестве блогера.

«В Стамбуле у Насти началась затяжная депрессия. Ожила она, только когда познакомилась с этим сирийцем», — сообщила одна из знакомых Емельяновой.

Своего возлюбленного она нашла в приложении для знакомств, практически сразу после этого феминистка бросила свою подругу в Стамбуле и переехала к нему в Эрзурум. У себя в соцсетях Емельянова писала о Низаре только хорошее и даже решила ради него начать худеть с помощью занятий, хотя от спорта всегда была далека. Также своей подруге она писала, что ей с избранником «в подвале лучше, чем с ней в нормальной квартире».

Накануне исчезновения Емельянова подала документы на туристический ВНЖ. А за 20 дней до этого сообщала в соцсетях, что намерена в ближайший месяц снять квартиру и выйти замуж.