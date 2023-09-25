В Степанакерте произошел сильный взрыв на заправке
В Степанакерте произошел сильный взрыв на заправке. По предварительным данным, взорвался резервуар с бензином, пишет Telegram-канал Mash.
Количество жертв и пострадавших уточняется.
По словам местных жителей, на АЗС находилось большое количество людей. Они заправляли машины с тем, чтобы покинуть Нагорный Карабах.
Напомним, что непризнанная республика на протяжении нескольких месяцев находилась в блокаде. Люди страдали от голода, отсутствия медицинской помощи.
В сентябре власти НКР достигли договоренностей с руководством Азербайджана. В их рамках был открыт Лачинский коридор и жители получили возможность выехать в Армению,
Ранее сообщалось, что число жертв взрыва у АЗС в Махачкале 14 августа выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве.
Рамблер: главные новости