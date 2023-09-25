В Степанакерте произошел сильный взрыв на заправке. По предварительным данным, взорвался резервуар с бензином, пишет Telegram-канал Mash.

Количество жертв и пострадавших уточняется.

По словам местных жителей, на АЗС находилось большое количество людей. Они заправляли машины с тем, чтобы покинуть Нагорный Карабах.

Напомним, что непризнанная республика на протяжении нескольких месяцев находилась в блокаде. Люди страдали от голода, отсутствия медицинской помощи.

В сентябре власти НКР достигли договоренностей с руководством Азербайджана. В их рамках был открыт Лачинский коридор и жители получили возможность выехать в Армению,