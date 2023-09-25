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В ХМАО вахтовик разобрал буровую вышку и украл оборудование на 1,2 млн рублей

В Нефтеюганске сотрудник нефтяной базы обокрал предприятие, похитив с буровой вышки ценное оборудование. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по ХМАО.

В Югре вахтовик обокрал нефтяную базу на 1,2 млн рублей
© РИА Новости

Буровое оборудование стоимость более одного миллиона рублей похитил ранее судимый житель Ульяновска. 43-летний мужчина работал на нефтяной базе вахтовым способом, в один из дней он перерезал провода и демонтировал с буровой установки шесть плат модуля верхнего привода.

После этого спрятал похищенное оборудование, чтобы в дальнейшем продать. Обнаружив пропажу руководство буровой обратилось в правоохранительные органы. Личность вора удалось установить, возбуждено уголовное дело о краже.

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