В Югре вахтовик обокрал нефтяную базу на 1,2 млн рублей

В Нефтеюганске сотрудник нефтяной базы обокрал предприятие, похитив с буровой вышки ценное оборудование. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по ХМАО.

Буровое оборудование стоимость более одного миллиона рублей похитил ранее судимый житель Ульяновска. 43-летний мужчина работал на нефтяной базе вахтовым способом, в один из дней он перерезал провода и демонтировал с буровой установки шесть плат модуля верхнего привода.