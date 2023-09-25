Бастрыкин потребовал арестовать россиянина за расправу над героем СВО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал добиться ареста бойца ММА, лишившего жизни ветерана специальной военной операции (СВО) в Челябинской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.

Глава ведомства уже поставил расследование этого дела на контроль.

Трагедия произошла 16 сентября в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Мужчина получил перелом, после чего ударился головой об землю.