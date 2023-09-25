Петербуржец получил условный срок за ложное сообщение о бомбе на "Алых парусах"
Петербуржец, отец трех детей, Дмитрий Мажурин получил условный срок за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте во время проведения праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно данным следствия, 24 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил позвонить по единому номеру служб экстренного реагирования 112 и сообщил заведомо ложную информацию о том, что при проходе брига через Троицкий мост произойдет взрыв. Тем самым гражданин, как сказано в сообщении, "поставил под угрозу общественную безопасность и нормальное функционирование органов государственной власти".
Мужчина признан виновным по части 2 статьи 207 УК РФ (ответственность за заведомо ложное сообщение, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).
Правонарушитель полностью признал вину, и с учетом хорошей характеристики с места работы, наличия детей и других факторов, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно (с испытательным сроком два года).