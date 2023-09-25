Вор в законе Жора Кутаисский вышел из российской тюрьмы после 14 лет

Вор в законе 44-летний Сулхан Мжавия, известный также как Георгий Двалишвили и Жора Кутаисский, вышел на волю из тюрьмы особого режима в Енисейске после отбытия 14-летнего срока. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

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По данным издания, всего авторитет провел в местах лишения свободы 27 лет за разбой, грабеж, кражи, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, хранение оружия и подделку документов.

Жору Кутаисского считают приближенным вора в законе Тариела Ониани (Таро). В 2013 году он покушался на внучатого племянника короля преступного мира Деда Хасана — Гию Свердловского. За это авторитет был коронован.